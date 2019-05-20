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Milli sporcu Jansin Turgut otoparkın üçüncü katından düştü! Son durumu…
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Milli sporcu Jansin Turgut otoparkın üçüncü katından düştü! Son durumu…

İngiltere ragbi (rugby) liginin yıldızlarından olan ve Türkiye Ragbi Milli Takımı'nın oyuncusu olan Jansin Turgut, İspanya'daki Ibiza Havalimanı otoparkının üçüncü katından yere düştü. 23 yaşındaki sporcunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 20 Mayıs 2019 17:48

İngiltere’de profesyonel olarak ragbi sporunu yapan ve Türk Milli Takımı’nın da oyuncusu olan 23 yaşındaki Jansin Turgut’un, İspanya’daki bir havalimanı otoparkının üçüncü katından düştüğü öğrenildi.

Ibiza Havalimanı’nda gerçekleşen olay dış basında büyük ses getirirken genç sporcunun durumunun kritik olduğu ve öğleden sonra saat 15:00 civarında Nuestra Senora del Rosario Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İspanya basınına konuşan hastane sözcüsü, “Hastaneye getirilen kişinin Jansin Turgut olduğunu ve durumunun ciddi olduğunu onaylayabiliriz. Şu anda söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Olayla ilgileniyoruz ve ailesiyle konuşuyoruz.” şeklinde konuştu.

Son olarak Salford Red Devils forması giyen Jansin Turgut’un sözleşmesinin sona ermesinin ardından tatile çıktığı biliniyor.

Türk Milli Takımı’nın formasını yeni giymeye başlayan Turgut, Şubat ayında BBC’ye verdiği röportajda “Geçen yıl Türkiye’den bana ulaştılar. Milli takımda oynama fırsatı buldum ve Avustralya’ya gittim. Bu turnuva Dünya Kupası’na katılamayan takımlar için fırsat. O zaman Türkiye dünya sıralamasında yoktu ve oyuncuya ihtiyacı vardı” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 17:48 | 20 Mayıs 2019
Jansin Turgut ragbi rubgy
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