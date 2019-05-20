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Kayserispor ana sponsorundan şampiyonluk yorumu
Kayserispor

Kayserispor ana sponsorundan şampiyonluk yorumu

Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ve dün gece yaşanan kutlamalar ile ilgili açıklama yaptı.

20 Mayıs 2019 19:10

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “İstikbal Markamızla Kayserispor’un isim ve forma sponsoruyuz. Gönlüm Kayserispor ile. Fenerbahçe kongre üyesiyim ama spor, Fair Play’dir. Temiz bir maç ve güzel bir oyunla 2018-2019 şampiyonu olan Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir kura ve şans diliyorum” paylaşımı yaptı. Alpaslan Baki Ertekin, ikinci paylaşımında ise Galatasaray taraftarının yurdun muhtelif noktalarında sevincine gölge düşürenlere tepki gösterdi. Ertekin, bir araç içerisinde anne ve çocuğunun korku dolu anlar yaşadığı fotoğrafı da iliştirerek “Şunu yapanlara sorsanız, en iyi Fenerbahçeli onlardır. Resimdeki hanımefendinin ve güzeller güzeli yavrucağın gözlerindeki korkuya sebep olan kişiler Fenerbahçe taraftarı olamaz. Taraftar olamaz. Adamlar şampiyon oldu, kutlayacaklar. Memleketin her karışında kutlayacaklar. Nokta” yorumunda bulunarak centilmenlik örneği sergiledi. 19 Mayıs 2019 Hikmet Karaman: `İyi bir maç oldu...` İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, İyi bir maç oldu derken Bugün, oynamayan oyuncularımıza ve genç oyuncularımıza şans vermeye çalıştık diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:10 | 20 Mayıs 2019
Alpaslan Baki Ertekin galatasaray İstikbal Mobilya Kayserispor kayserispor spor toto süper lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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