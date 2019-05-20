‘Her şey çok güzel olacak’ ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratları Türk Telekom Stadı’nı inletti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta tribünler iki tezahüratla inledi. Önce hep bir ağızdan ‘Her şey çok güzel olacak' şeklinde bağıran taraftarlar, daha sonra da ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdı. Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın ardından da her iki tezahüratı bir kez daha haykırdı.

İşte o anlar:

Öte yandan Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda tüm tribünlere Türk bayrağı bıraktı. Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca “Atam izindeyiz”, “Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun”, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır” ve “Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk” yazılı pankartları tribünde açtı.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakada Türk Telekom Stadyumu hınca hınç doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, bir grup Medipol Başakşehir taraftarı da deplasman tribününden takımını destekledi.

İkinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanan ve 22.şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da maç sonu yaşanan çılgın sevinçte tribünler yine ‘Her şey çok güzel olacak' tezahüratlarını sürdürdü. Ekrem İmamoğlu da twitter'dan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı…

Ekrem İmamoğlu`ndan Galatasaray paylaşımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray`ın Başakşehir`i yenip şampiyonluğunu ilan ettiği maçtan sonra paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku