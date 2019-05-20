Hak edilmiş şampiyonluk işte budur

MUTLU sonlar sadece hikâyelere mahsustur derler ama Galatasaray'ın da hikâyesi mutlu sonla bitti. Neredeyse ligin sonuna denk gelen final gibi bir maçın sonunda sarı- kırmızılılar şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve tartışmasız sarı-kırmızılı taraftarlar analarının ak sütü gibi helal olan bu sonuçla sevinmeyi hak ettiler.

GALATASARAY'IN içinde bulunduğu en stresli ve gergin anlarda bile böyle şampiyonluklar yaşadığına şahit olduk. En yakın takipçisi olan Başakşehir ile girdiği kıyasıya bir mücadele sonunda 8 puan geriden gelerek şampiyonluğu kazandılar. Bu şampiyonluğun gelmesinde birçok etken olduğunu biliyoruz. Başta Fatih Terim olmak üzere futbolcuların akıttığı teri ve emeği alkışlamak gerekiyor.

BAŞAKŞEHİR, maça her zamanki gibi temkinli başladı. Gol attıktan sonra beklenen oldu ve Emre Belözoğlu her zaman yaptığını yaparak tribünlere top atıp ortamı gerdi. Yedek kulübeleri karıştı. Misafir ekibin eksikleri nedeniyle Abdullah Avcı saha içinde bazı oyuncuların yerlerini değiştirdi ama ölümcül hatayı takımı geriye yaslatarak yaptı. Bu, evindeki Aslan'a yapılacak en kötü hataydı.

YİĞİT adamın bakışı korkağın kılıcından daha çok düşman titretir misali, Fatih Terim Donk-Selçuk değişikliği ile maçı çevirdi. Asla mücadeleden vazgeçmedi. Diagne'nin kaçırdıkları, milimetrik hesaplanan ofsayt kararı sonrası iptal edilen gol, ele çarpan top nedeniyle sayılmayan gol, Elia'nın ilk yarı Mariano'yu zorlaması, Galatasaray'ın takım savunmasındaki zaafları bile galibiyete engel olamadı.

GALATASARAY'IN şampiyonluğu hayırlı olsun. Rakiplerini bir adım daha geride bıraktı. Artık camianın beklentisi Avrupa'da başarı olacaktır.

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