Galatasaray’dan çılgın gelir! İnanılmaz rakam…

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ”ayak bastı” parası alan Galatasaray, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

`Her şey çok güzel olacak` ve `Mustafa Kemal`in askerleriyiz` tezahüratları Türk Telekom Stadı`nı inletti Galatasaray`ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında Türk Telekom Stadyumu, `Her şey çok güzel olacak` ve `Mustafa Kemal`in askerleriyiz` tezahüratları ile inlerdi. İlgili Haberi Oku

GALİBİYET İKİNCİ YARI GELDİ

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Riad Bajic'in 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligde puanını 69'a çıkartırken, Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı. Rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı takım, sezonun bitmesine bir hafta kala üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Abdullah Avcı`dan Fatih Terim`e zehir zemberek sözler: Delikanlı olan devam eder Galatasaray`ın 2-1 kazandığı ve şampiyonluğu garantilediği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`e sert suçlamalarda bulundu. Abdullah Avcı, yedek kulübesinde yaşanan ve Fatih Terim`in tribüne gönderildiği olay ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. İlgili Haberi Oku

LİGDE 22. KEZ ZİRVEDE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

Bağdat Caddesi`nde şampiyonluk turu atan Galatasaraylı taraftarlara saldırı! Bağdat Caddesi`nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı. İlgili Haberi Oku

SÜPER KUPA'DA AKHİSARSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig'den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlamış olacak.

Mustafa Cengiz: Üç korner bir penaltıydı, şimdi üç gol bir penaltı oluyor Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada Mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah 3. kupayı da alırız. İnşallah Şampiyonlar Ligi`nde bayrağı Türk milleti adına en yukarılara taşır ve dikeriz dedi. Mustafa Cengiz, iptal edilen goller ile ilgili Çocukluğumu hatırladım. Üç korner bir penaltıydı, Şimdi üç gol bir penaltı oluyor ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku