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Galatasaray şampiyonluğu Florya’da taraftarlarıyla kutladı
Galatasaray

Galatasaray şampiyonluğu Florya’da taraftarlarıyla kutladı

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından tesise gelen Galatasaraylı teknik heyet ve futbolcular, balkona çıkarak taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim üzerindeki 22 yazılı tişörtü çıkartıp taraftarlara attı.

20 Mayıs 2019 00:19

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğun garantilenmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Florya'ya akın eden taraftarlar, tesisin önünde toplanarak şampiyonluğu doyasıyla kutladı.

Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftalar, bir süre sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nin içine alındı. Maçın ardından tesise gelen teknik heyet ve futbolcular balkona çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı. Taraftarlar özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'e ve futbolculara yoğun sevgi selinde bulundu. Öte yandan Fatih Terim üzerinde bulunan 22 yazılı tişörtü çıkartarak taraftarlara attı.

Son güncelleme 00:31 | 20 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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