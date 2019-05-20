Galatasaray şampiyonluğu Florya’da taraftarlarıyla kutladı

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğun garantilenmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Florya'ya akın eden taraftarlar, tesisin önünde toplanarak şampiyonluğu doyasıyla kutladı.

Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftalar, bir süre sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nin içine alındı. Maçın ardından tesise gelen teknik heyet ve futbolcular balkona çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı. Taraftarlar özellikle Teknik Direktör Fatih Terim'e ve futbolculara yoğun sevgi selinde bulundu. Öte yandan Fatih Terim üzerinde bulunan 22 yazılı tişörtü çıkartarak taraftarlara attı.