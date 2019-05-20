Galatasaray şampiyon olunca… Küme düşen Akhisarspor…

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray’la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’e veda eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı kaptırdığı Galatasaray’ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Sezon başında Galatasaray’ı yenerek TFF Süper Kupa’yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray’a rakip oldu.

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Lige veda maçlarında dün konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor’la 2-2 berabere kalan Akhisarspor, puanını 26’ya çıkardı. İç saha maçlarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde topladığı 18 puanla ligde en başarısız iç saha performansına sahip takım oldu. Akhisarspor, Süper Lig’deki 7. sezonunda kendi evinde en az puan topladığı sezonu geride bıraktı. Ege temsilcisi Süper Lig’e ilk çıktığı ve maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynamak zorunda kaldığı 2012-2013’te 17 maçta 20 puan toplamıştı.

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