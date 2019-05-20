Fransa’da gülen Marc Marquez oldu

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP'de 2019'un beşinci yarışı Fransa'da gerçekleştirildi. 4.2 kilometrelik Le Mans Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleşen yarışı, son 3 yılın dünya şampiyonu Marquez 1. sıradan başlayarak kazandı.

Böylece kariyerinin 47. yarış birinciliğine erişen Red Bull sporcusu Marc Marquez, puanını 95'e çıkararak sürücüler klasmanında liderliğini korudu. Yarışta, Marquez’den 1.9 saniye sonra finişe gelen Andrea Dovizioso ikinci, liderin 2.1 saniye arkasındaki Danilo Petrucci de üçüncü oldu. MotoGP'de bir sonraki yarış 2 Haziran'da İtalya'da koşulacak. Red Bull Flick'te büyük final nefesleri kesiti Türkiye'nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu buldu. İlgili Haberi Oku