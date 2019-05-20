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Fransa’da gülen Marc Marquez oldu
Diğer Sporlar

Fransa’da gülen Marc Marquez oldu

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı olan Fransa GP’sini Marc Marquez kazandı. Bu sezon üçüncü kez yarış birinciliği elde eden İspanyol pilot, sürücüler sıralamasında liderliğini korudu.

20 Mayıs 2019 19:30

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP'de 2019'un beşinci yarışı Fransa'da gerçekleştirildi. 4.2 kilometrelik Le Mans Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleşen yarışı, son 3 yılın dünya şampiyonu Marquez 1. sıradan başlayarak kazandı.

Böylece kariyerinin 47. yarış birinciliğine erişen Red Bull sporcusu Marc Marquez, puanını 95'e çıkararak sürücüler klasmanında liderliğini korudu. Yarışta, Marquez’den 1.9 saniye sonra finişe gelen Andrea Dovizioso ikinci, liderin 2.1 saniye arkasındaki Danilo Petrucci de üçüncü oldu. MotoGP'de bir sonraki yarış 2 Haziran'da İtalya'da koşulacak. 19 Mayıs 2019 Red Bull Flick'te büyük final nefesleri kesiti Türkiye'nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:30 | 20 Mayıs 2019
Marc Marquez moto gp
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1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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