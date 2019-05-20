Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ‘Yarınlarda güçlü bir Fenerbahçe var’

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Rakibimizin evinde oynadığımız önemli bir maçı geride bıraktık. Kazandıkları takdirde alt sıralardan çıkacaktılar. Biz tüm maçları oynamanın zorluğunu biliyoruz” dedi. BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçında sahaya yabancı madde yağdı! Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe`yi ağırlayan BB Erzurumspor, karşılaşmayı 1-0 kaybederken kümede kalma şansını da mucizelere bıraktı. Maçın son anlarında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre duraklama yaşarken maç sonunda hakem ekibi ve Fenerbahçeli oyuncular soyunma odasına polis kordonunda girdi. İşte yaşananlar... İlgili Haberi Oku

Yanal, “Maç bizim de takım prestijimiz açısından önemliydi. İyi mücadele ettik ve kazandık. Kazandığınızda haklı oluyorsunuz. Kazandık mutluyuz. Bundan sonra Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli. Yarında ise güçlü bir Fenerbahçe var. Bunun için başkanımızın ve yönetimimizin çalışmaları devam ediyor. Biz kendimiz için neler olacağına bakacağız . Rakiplerimizin değil bizim ne yaptığımız önemli. Şampiyonun kim olduğu ise bizimle alakalı bir konu değil” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | Süper Lig 33. hafta Spor Toto Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor`a konuk olan Fenerbahçe, Victor Moses`ın penaltı golüyle 1-0 galip geldi ve kümede kalma mücadelesi veren rakibine puan şansı tanımadı. Ev sahibi Erzurumspor sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçta yenilerek kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. İlgili Haberi Oku