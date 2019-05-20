Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik!

ÖZLEM GÜRSES / SÖZCÜ Euroleague Final Four Finali’nde Anadolu Efes’in CSKA Moskova’ya 83-91 mağlup olarak kupaya ellerinden kaçırdığı maçın son anlarında bazı Fenerbahçe taraftarları ile Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı.

Mücadeleyi Anadolu Efes taraftarları ile birlikte izleyen Fenerbahçeli’ler maçın son dakikalarında Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman’a tribünlerden tepki gösterdi.

Tecrübeli hocaya ‘Mola alsana’ diye bağıran ve göndermede bulunan Fenerbahçe taraftarlarına Ataman ‘Yeter artık!’ diyerek karşılık verdi. Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan gerginliğin ardından Anadolu Efes seyircisi ile Fenerbahçeliler arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe taraftarları maç içerisinde Anadolu Efes’e ve Ergin Ataman’a destek veren tezahüratlarda bulunmuştu. Ancak o grubun içinden bir kaç taraftar son dakikalarda Ataman’a laf atarak tartışma başlattı.

Ortamın gerilmesi nedeniyle maçı salonda takip eden Ali Koç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Taraftarlarla konuşup ‘Ayıp oluyor’ diyerek olayı çözmeye çalışan ve ortamı yumuşatan Ali Koç, daha sonra maçı izlediği bölüme geri döndü.