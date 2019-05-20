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Ergin Ataman: Gece vicdanım rahat uyudum
Euroleague

Ergin Ataman: Gece vicdanım rahat uyudum

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gece vicdanım rahat uyudum. İç huzur her şeyin ötesinde" ifadelerini kullandı.

20 Mayıs 2019 16:23

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa’da başarılara devam edeceklerine inandığını söyledi.

Ergin Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Günaydın dostlar, dün gece çok üzgündüm. Kaybedilen kupa, yaşadığım olaylar ama gece vicdanım rahat uyudum. İç huzur her şeyin ötesinde. Sabah uyandığımda ekibimle oyuncularımla gurur duydum. Güneşi asla balçıkla sıvayamazsın. Efes güneşi Avrupa’da parlamaya devam edecek.”

Son güncelleme 16:23 | 20 Mayıs 2019
Ergin Ataman
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