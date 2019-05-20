Denizlispor gol kralı

Spor Toto 1. Lig’de 2018-2019 sezonunda 67 gol atan Abalı Denizlispor, en golcü takım oldu.

Ligde 306 müsabakada 804 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,63, hafta başına düşen gol sayısı da 23,6 olarak gerçekleşti. Şampiyon Abalı Denizlispor, attığı 67 golle en golcü takımı unvanını aldı. Lige veda eden Kardemir Karabükspor ise 10 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

Abalı Denizlispor’u, 60 golle Gazişehir Gaziantep ve 57 golle Hatayspor izledi.

Gol kralı Marco Paixao

Ligde 29 gol atan Altay’dan Marco Paixao, gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı.

Portekizli golcü ligde 2008-2009’dan bu yana uygulanan yabancı futbolcu statüsünde “bir sezonda en fazla gol atan oyuncu” ve 2002-2003’ten beri 18 takımla oynanan ligde “bir sezonda en fazla gol atan oyuncu” unvanlarını ele geçirdi.

Paxiao’yu 16 golle Adana Demirspor’dan Mickael Pote, 15 gol atan Abalı Denizlispor’dan Mehmet Akyüz ve 14 gole ulaşan Afjet Afyonsporlu Oltan Karakullukçu izledi.

Boluspor penaltıdan gol atamadı

Ligdeki 804 golün 434’ünü ev sahibi ekipler, 370’sini deplasman takımları attı. Gollerin 579’u ayakla, 134’ü kafayla, 72’si penaltıdan atılırken, futbolcular 19 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 345, ikinci yarılarda ise 459 gol kaydetti.

Takımların 72 penaltı golünün bulunduğu ligde Boluspor penaltı atışından gol atamadı. Afjet Afyonspor ve Osmanlıspor, yedişer penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Kaleyi şaşıranlar

Toplam 13 takımdan 19 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Kardemir Karabükspor 5, Afjet Afyonspor, Boluspor 2’şer, Abalı Denizlispor, Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Birevim Elazığspor, Eskişehirspor, Giresunspor, Hatayspor, Osmanlıspor, Ümraniyesporlu oyuncular birer kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

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