Danimarka’da Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması

Galatasaray’ın, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 22’nci şampiyonluğunu ilan etmesi Danimarka’da sarı-kırmızı taraftarlarca coşkuyla kutlandı.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı başkent Kopenhag’da bir kafede birlikte izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ardından bir restoranda birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından Kopenhag’daki Belediye Meydanı’nda toplanan çoğunluğu UltrAslan Danimarka grubu üyesi Galatasaray taraftarı, burada ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı.

Meydanda toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, meşale yakarak havai fişek attı.

Taraftarlara bazı Danimarkalılar ile turistler de eşlik etti

Kopenhag’ın en uzun yaya caddelerinden Ströget’te bir süre yürüyen ve tezahürat yapan taraftarlara bazı Danimarkalılar ile turistler de eşlik etti.

Kutlama esnasında Kopenhag polisinin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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