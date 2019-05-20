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Danimarka’da Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması
Galatasaray

Danimarka’da Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması

Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

20 Mayıs 2019 08:36

Galatasaray’ın, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 22’nci şampiyonluğunu ilan etmesi Danimarka’da sarı-kırmızı taraftarlarca coşkuyla kutlandı.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı başkent Kopenhag’da bir kafede birlikte izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ardından bir restoranda birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından Kopenhag’daki Belediye Meydanı’nda toplanan çoğunluğu UltrAslan Danimarka grubu üyesi Galatasaray taraftarı, burada ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı.

Meydanda toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, meşale yakarak havai fişek attı.

Taraftarlara bazı Danimarkalılar ile turistler de eşlik etti

Kopenhag’ın en uzun yaya caddelerinden Ströget’te bir süre yürüyen ve tezahürat yapan taraftarlara bazı Danimarkalılar ile turistler de eşlik etti.

Kutlama esnasında Kopenhag polisinin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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Son güncelleme 08:36 | 20 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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