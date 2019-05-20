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Copa America maçları TRT Spor’dan canlı yayınlanacak
Dünyadan Futbol

Copa America maçları TRT Spor’dan canlı yayınlanacak

Dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America haziran ayının 14'ünde başlayacak. Messi, Neymar, Suarez gibi yıldızların da yer alacağı turnuvanın  Türkiye yayıncısı da belli oldu. Copa America, TRT Spor ekranlarında olacak

20 Mayıs 2019 14:33

Dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America, bu yıl haziran ayında Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.14 Haziran’da başlayacak ve 7 Temmuz’da sona erecek olan Copa America maçları Türkiye’de TRT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak

Açılış maçının Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Bolivya arasında olacağı turnuvayı son olarak Şili kazanmıştı. Brezilya, evinde düzenlenecek bu turnuvayı en son 2007 yılında kazanmıştı.

COPA AMERICA GRUPLARI

Katar ve Japonya’nın misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

Son güncelleme 14:34 | 20 Mayıs 2019
arjantin brezilya messi neymar paraguay şili Suarez uruguay
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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