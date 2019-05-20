Copa America maçları TRT Spor’dan canlı yayınlanacak

Dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America, bu yıl haziran ayında Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.14 Haziran’da başlayacak ve 7 Temmuz’da sona erecek olan Copa America maçları Türkiye’de TRT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak

Açılış maçının Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Bolivya arasında olacağı turnuvayı son olarak Şili kazanmıştı. Brezilya, evinde düzenlenecek bu turnuvayı en son 2007 yılında kazanmıştı.

COPA AMERICA GRUPLARI

Katar ve Japonya’nın misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili