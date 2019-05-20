CANLI YAYIN | BB Erzurumspor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor’a konuk oluyor.

Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadele saat 20:00’da başladı. Hakem Suat Arslanboğa’nın yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu maçın canlı yayın anlatımı ise bu sayfada olacak.

İLK 11’LER:

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado

Ersun Yanal: “Son iki maçın ilkinden galibiyetle çıkıp, kendi sahamızdaki maçı da kazanarak sonrasında güçlü Fenerbahçe’yi yaratmak için çalışmak istiyoruz.” — SKOR (@SozcuSkor) 20 Mayıs 2019

Kritik mücadele öncesinde 40 puanı bulunan Fenerbahçe, sezonun bitimine iki hafta kala maçlarını kazanıp ligi bitirebildiği en üst sırada tamamlamak istiyor.

Küme düşme hattında bulunan BB Erzurumspor ise 32 puanla 17. sırada. Erzurum ekibi kümede kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmek için bu maçtan puan ya da puanlar almak peşinde.

İşte ligin alt sıralarında son durum; (Akhisarspor’un küme düşmesi kesinleşti)