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CANLI YAYIN | BB Erzurumspor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)
Fenerbahçe

CANLI YAYIN | BB Erzurumspor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kümede kalma umutlarını son haftaya taşımak isteyen BB Erzurumspor'un, Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maçın canlı yayın anlatımı 'Skor'da sizlerle... Ev sahibi ekip Erzurumspor üst üste ataklarla Fenerbahçe kalesini zorlarken Soldado'nun bir şutunu kaleci çizgiden çıkardı. Öte yandan Valbuena sakatlığı nedeniyle oyundan alındı yerine Moses girdi.

20 Mayıs 2019 18:57

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor’a konuk oluyor.

Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadele saat 20:00’da başladı. Hakem Suat Arslanboğa’nın yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu maçın canlı yayın anlatımı ise bu sayfada olacak.

İLK 11’LER:

BB ERZURUMSPORSehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado

Kritik mücadele öncesinde 40 puanı bulunan Fenerbahçe, sezonun bitimine iki hafta kala maçlarını kazanıp ligi bitirebildiği en üst sırada tamamlamak istiyor.

Küme düşme hattında bulunan BB Erzurumspor ise 32 puanla 17. sırada. Erzurum ekibi kümede kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmek için bu maçtan puan ya da puanlar almak peşinde.

İşte ligin alt sıralarında son durum; (Akhisarspor’un küme düşmesi kesinleşti)

Son güncelleme 20:35 | 20 Mayıs 2019
bb erzurumspor Fenerbahçe
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0
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BB Erzurumspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Fenerbahçe
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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