Bayern Münih nefes kesen yarışta mutlu sona ulaştı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) son haftasında ağırladığı Eintracht Frankfurt’u 5-1 yenen Bayern Münih, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu. Bayern Münih, Bundesliga’nın 34. haftasında Allianz Arena’da Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Bayern Münih, 4. dakikada Kingsley Coman’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Eintracht Frankfurt, Sebastien Haller’in topu filelere göndermesiyle 1-1 eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 53. dakikada David Alaba, 58. dakikada Renato Sanches, 72. dakikada Franck Ribery ve 78. dakikada Arjen Robben ile 4 gol daha bularak maçı 5-1 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 78'e çıkaran lider Bayern Münih, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak kapattı. Bayern Münih üst üste 7’nci, toplamda ise 29’uncu şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan, karşılaşma öncesinde sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren Frank Ribery, Arjen Robben ve Rafinha’ya veda edildi. Bayern Münih yöneticileri üç oyuncaya, kulübe verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti. Seyirciler de futbolculara tezahüratta bulunup, üzerinde “Teşekkürler” yazan pankartlar açtı.

BORUSSIA DORTMUND İKİNCİ OLDU

Bundesliga’da şampiyonluk yarışındaki bir diğer ekip Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 45. dakikada Jadon Sancho ve 54. dakikada Marco Reus'un golleriyle 2-0 yendi ancak 76 puanla ikinci sırada sezonu tamamladı.

Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un yanı sıra, 66 puanla 3’üncü olan Leipzig ve 58 puanla 4’üncü sırada bulunan Bayer Leverkusen, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Hannover 96 ve Nürnberg’in küme düşmesi geçen hafta kesinleşmişti.

Sezonu 28 puanla 16. sırada bitiren milli futbolcu Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart ise kümede kalmak için 2. Lig’i 3’üncü durumda tamamlayan takım ile play-out maçları oynayacak.

GOL KRALI LEWANDOWSKI

Bundesliga’da 2018-2019 sezonu gol kralı, rakip fileleri 22 kez havalandıran Bayern Münih’in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski oldu. Robert Lewandowski, 2014, 2016 ve 2018’den sonra 4’üncü kez gol krallığına ulaştı.

Bu oyuncuyu 18 golle Borussia Dortmund’dan Paco Alcacer takip etti.