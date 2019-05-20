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Galatasaray

Bağdat Caddesi’nde şampiyonluk turu atan taraftarlara saldırı!

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

20 Mayıs 2019 00:28

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında 22’nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi’nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı.

Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı.

Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı. 19 Mayıs 2019 Konya`daki şampiyonluk kutlamasında gerginlik Konya`da şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarına Konyaspor taraftarı saldırmak istedi. Taraftar liderleri ve polisin müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona erdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:28 | 20 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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