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Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası!
Antalyaspor

Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası!

Antalyaspor'da bu sezon forma giydiği 23 maçta 11 gol atan Mevlüt Erdinç, bu gollerin 7'sini son 6 maçta kaydetti.

20 Mayıs 2019 17:25

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da son haftalarda performansını artıran golcü futbolcu Mevlüt Erdinç golleriyle taraftarı sevindirdi.

Bu sezon Süper Lig’de 23 maçta kırmızı beyazlı formayı giyen Mevlüt Erdinç, karşılaşmaların 16’sında ilk 11’de sahaya çıktı. Golcü futbolcu bu maçlarda 11 defa fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi.

Son 6 haftada 7 gole adını yazdıran Mevlüt Erdinç, Evkur Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor karşılaşmalarında ikişer gol attı.

Golcü futbolcu son 6 haftada sadece Bursaspor maçında rakip fileleri havalandıramadı.

18 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor`u ağırlayan Antalyaspor, Mevlüt Erdinç`in şov yaptığı maçı 3-0 kazanmayı başardı ve üç haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:25 | 20 Mayıs 2019
Antalyaspor mevlüt erdinç
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2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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