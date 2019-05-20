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Amatör maçta kavga çıktı
Galatasaray

Amatör maçta kavga çıktı

Kayseri'de Anbar Kızılırmakspor ile Kuşçu Mithat Paşaspor arasında oynanan amatör maçta kavga çıktı

20 Mayıs 2019 11:50

Cuma Uluçay 2’nci Amatör Ligi B Grubu’nda 12’nci haftaya 28 puanla lider olarak giren Anbar Kızılırmakspor ile 27 puanla üçüncü sırada yer alan Kuşçu Mithat Paşaspor, Organize Sanayi Sahası´nda karşı karşıya geldi. Maçın 38´inci dakikasında yaşanan ikili mücadele sonrası iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

Futbolcular arasında başlayan itişme sonrası bazı taraftarlar sahaya girdi. Bu sırada her iki takım futbolcuları ile taraftarlar arasında tekme tokat kavga yaşandı. Polis kavgaya karışan futbolcuları ayırırken, taraftarları sahadan uzaklaştırdı. Hakem Ahmet Pakırcı, Anbar Kızılırmaksporlu Mustafa Karafakılı ile Kuşçu Mithat Paşasporlu Ahmet Aslan’ı kırmızı kart ile ihraç etti. Kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Kuşçu Mithat Paşaspor 2-1 kazandı.

Son güncelleme 11:50 | 20 Mayıs 2019
amatör lig kayseri
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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