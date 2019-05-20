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Altay’da tek aday Özgür Ekmekçioğlu
TFF 1.Lig

Altay’da tek aday Özgür Ekmekçioğlu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da olağan genel kurulda tek aday mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu.

20 Mayıs 2019 20:47

Spor Toto 1. Lig’de sezonu 47 puanla 10. sırada tamamlayan Altay’da mevcut Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun olağan genel kurulda tek listeyle yeniden aday olacağı öğrenildi. Yarın saat 13.30’da Atatürk Stadı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde yapılması planlanan olağan genel kurulda çoğunluğun sağlanması beklenmezken, seçimin 28 Mayıs’ta aynı yer ve saatte gerçekleştireleceği ifade edildi. Siyah-beyazlılarda 2016-2017 sezonunda başkanlık koltuğuna oturan Ekmekçioğlu, 3. Lig’de devraldığı Altay’ı 2 senede 1. Lig’e taşıdı. Başkanlık döneminde 2 lig birden atlayan Özgür Ekmekçioğlu’na herhangi bir rakip çıkmayacağı ve tek listeyle kongreye gidecek Ekmekçioğlu’nun güven tazeleyeceği bildirildi. Altay genel kuruldan sonra yeni sezon transfer çalışmalarına başlayacak. 17 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Altay 4-0 Birevim Elazığspor | Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Altay sahasında Birevim Elazığspor'u konuk etti. Mücadele Altay`ın 4-0`lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda oyuncu ve aynı zamanda yardımcı antrenör Murat Uluç, bu karşılaşmayla futbol yaşantısına nokta koydu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uluç, jübile maçında golünü atarak yeşil sahalara veda etti. Tecrübeli oyuncu sahayı arkadaşlarının omzunda terk etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:47 | 20 Mayıs 2019
altay Özgür Ekmekçioğlu Spor Toto 1. Lig
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