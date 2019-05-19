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Vincent Kompany hem teknik direktör, hem oyuncu olacak!
İngiltere Premier Lig

Vincent Kompany hem teknik direktör, hem oyuncu olacak!

Manchester City'den ayrılan Belçikalı stoper Kompany, altyapısından yetiştiği Anderlecht'te hem futbolcu hem teknik direktör olarak görev alacak

19 Mayıs 2019 14:10

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, gelecek sezondan itibaren ülkesinin Anderlecht kulübünde oyuncu-teknik direktör olarak görev yapacağını bildirdi.

Kaptanı olduğu İngiliz kulübü Manchester City’deki 11 yıllık kariyerini sonlandıran Kompany, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Anderlecht ile oyuncu-teknik direktör olarak 3 yıllığına anlaştığını belirtti.

33 yaşındaki Belçikalı milli futbolcu, altyapısından yetiştiği Anderlecht’in formasını 2003’ten 2006’ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

18 Mayıs 2019 FA Cup Manchester City`nin! City tarihte bir ilke imza attı! FA Cup Finali`nde Manchester City, Watford`u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Pep Guardiola`nın öğrencileri bu sezon İngiltere`deki dört büyük kupayı da müzesine götürerek tarihte bir ilke imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:10 | 19 Mayıs 2019
Anderlecht Manchester City Vincent Kompany
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