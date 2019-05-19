Spor Toto 1. Lig Play-Off turu maç programı açıklandı!

Spor Toto 1. Lig play-off maç programı belli oldu.

Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği maçlar öncesinde Spor Toto 1. Lig’i zirvede bitiren Denizlispor ve ikinci sıradaki Gençlerbirliği Süper Lig’e çıkan ilk iki takım oldu.

22 ve 26 Mayıs tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı şöyle;