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Spor Toto 1. Lig Play-Off turu maç programı açıklandı!
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig Play-Off turu maç programı açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de play-off maçlarının programı açıklandı. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek son takımın belirleneceği play-off turunda Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mücadele edecek.

19 Mayıs 2019 16:36

Spor Toto 1. Lig play-off maç programı belli oldu.

Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği maçlar öncesinde Spor Toto 1. Lig’i zirvede bitiren Denizlispor ve ikinci sıradaki Gençlerbirliği Süper Lig’e çıkan ilk iki takım oldu.

22 ve 26 Mayıs tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı şöyle;

22 Mayıs Çarşamba

19:00

 Gazişehir – Osmanlıspor

21:00

 Adana Demirspor – Hatayspor

26 Mayıs Pazar

16:00

 Hatayspor – Adana Demirspor

21:00

 Osmanlıspor – Gazişehir

 

Son güncelleme 16:45 | 19 Mayıs 2019
Spor Toto 1. Lig
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2
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Bursaspor
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0
-
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Göztepe S.K.
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
33 20 69
2 Galatasaray
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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