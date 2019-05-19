SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir maçında şok sakatlık!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan kritik Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında ilk yarı bitmeden şok bir sakatlık yaşandı. Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 28. dakikasında Ryan Donk’un müdahalesiyle yerde kaldı ve yedek kulübesine “Beni değiştirin” şeklinde işaret yaptı.

Bunun üzerine Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu’nu oyundan alarak yerine Mossoru’yu sahaya sürdü.

Deneyimli futbolcu maça sakatlığından dolayı iğneyle çıkmıştı.

Galatasaray-Başakşehir maçında gol geldi, kavga çıktı! Spor Toto Süper Lig`in şampiyonluk maçında Medipol Başakşehir`in golü bulmasıyla saha bir anda karıştı. Gole sevinen Başakşehirli futbolculara tribünlerden yabancı madde yağarken iki takım oyuncuları arasında büyük gerilim yaşandı. İşte detaylar... İlgili Haberi Oku