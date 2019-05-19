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SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir maçında şok sakatlık!
Medipol Başakşehir

SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir maçında şok sakatlık!

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada şok bir sakatlık yaşandı. Emre Belözoğlu, karşılaşmayı tamamlayamadı.

19 Mayıs 2019 19:37

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan kritik Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında ilk yarı bitmeden şok bir sakatlık yaşandı. Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 28. dakikasında Ryan Donk’un müdahalesiyle yerde kaldı ve yedek kulübesine “Beni değiştirin” şeklinde işaret yaptı.

Bunun üzerine Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu’nu oyundan alarak yerine Mossoru’yu sahaya sürdü.

Deneyimli futbolcu maça sakatlığından dolayı iğneyle çıkmıştı.

19 Mayıs 2019 Galatasaray-Başakşehir maçında gol geldi, kavga çıktı! Spor Toto Süper Lig`in şampiyonluk maçında Medipol Başakşehir`in golü bulmasıyla saha bir anda karıştı. Gole sevinen Başakşehirli futbolculara tribünlerden yabancı madde yağarken iki takım oyuncuları arasında büyük gerilim yaşandı. İşte detaylar... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:23 | 19 Mayıs 2019
emre belözoğlu galatasaray Medipol Başakşehir
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