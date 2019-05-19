SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir maçında şok sakatlık!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan kritik Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında ilk yarı bitmeden şok bir sakatlık yaşandı. Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 28. dakikasında Ryan Donk’un müdahalesiyle yerde kaldı ve yedek kulübesine “Beni değiştirin” şeklinde işaret yaptı.
Bunun üzerine Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu’nu oyundan alarak yerine Mossoru’yu sahaya sürdü.
Deneyimli futbolcu maça sakatlığından dolayı iğneyle çıkmıştı.