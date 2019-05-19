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Selçuk İnan: 8 sezonda 13 kupa kazandık
Galatasaray

Selçuk İnan: 8 sezonda 13 kupa kazandık

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Medipol Başakşehir mücadelesinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs 2019 23:01

Kendisinin beşinci şampiyonluğu olduğunu söyleyen Selçuk İnan, “Şükürler olsun bugün de şampiyonuz, taraftarımıza teşekkürler. Her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Bugün de onları gururlandırdığımız için ayrıca mutluyuz. Belki kolay değil ama iki kupayı da kazandık. Çok emek verdik, çok çalıştık. İyi bir takımız. Birlik beraberlik içerisinde iyi çalıştık. Herkes birbirine sahip çıktı. Neticesinde de iki kupa kazandık. Çok mutluyuz emeğimizin karşılığını aldığımız için. Taraftarlarımıza armağan olsun” dedi.

“GALATASARAY’IN OLDUĞU YERDE UMUT VARDIR”

Fatih Terim’in “8 de kapanır, 18 de” açıklamasıyla ilgili Selçuk, “Hocanın dediği gibi Galatasaray’ın olduğu yerde umut vardır. Bunu en iyi yansıtan da hocamız. 8 puan çok önemli değildi. İnandığınız şeyin arkasından giderseniz, bugünkü gibi şampiyonluk kazanırsınız. Bugüne kadar Galatasaray bunu birçok kez yaptı. Bugün de yaptı, büyüklüğünü gösterdi. Önemli bir şey diye düşünüyorum. Belki söylerken basit gibi geliyor ama 8 senede 13 kupa kazandık, demek ki bir şekilde başarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPACAĞIM”

Selçuk İnan son olarak takımdaki geleceğiyle ilgili, “Önümüzdeki günlerde bunla ilgili açıklama yapacağım. Bugün şampiyonluğu kutlayalım, tadını çıkaralım. Dediğim gibi tüm taraftarlarımıza armağan olsun” dedi ve sözlerini noktaladı.

Son güncelleme 23:01 | 19 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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