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Roma Açık’ta şampiyon Karolina Pliskova
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Roma Açık’ta şampiyon Karolina Pliskova

Çek Karolina Pliskova, tek kadınlar finalinde Büyük Britanyalı Konta'yı 2-0 yenerek Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon oldu

19 Mayıs 2019 16:00

Roma Açık Tenis Turnuvası’nın tek kadınlar finalinde Büyük Britanyalı Johanna Konta’yı 2-0 yenen Çek Karolina Pliskova, şampiyonluğa ulaştı.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 7 numarası Pliskova ile dünya sıralamasının 42. basamağındaki Konta karşılaştı.

Pliskova, 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kazanarak Roma Açık’taki ilk şampiyonluğuna uzandı.

27 yaşındaki Çek raket, bu sezon 2, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Son güncelleme 16:00 | 19 Mayıs 2019
Karolina Pliskova
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