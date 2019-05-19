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Real Madrid’i devirdi görevine son verildi
İspanya La Liga

Real Madrid’i devirdi görevine son verildi

Ligin son haftasında deplasmanda Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Real Betis'te Quique Setien dönemi sona erdi.

19 Mayıs 2019 18:10

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis’te teknik direktör Quique Setien’in görevine son verildi. Real Betis Kulübü, La Liga’nın son haftasında Real Madrid’i deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından İspanyol teknik direktör Setien ile yolların ayrıldığını duyurdu.

La Liga’da bu sezon 14 galibiyet, 8 beraberlik, 16 mağlubiyetle 50 puan toplayan Real Betis, 10. sırada yer aldı. İspanya Kral Kupası yarı finalinde Valencia’ya elenen Real Betis, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise Rennes’i geçememişti.

Setien, 2017’de göreve geldiği Real Betis’i ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne taşımıştı.

Son güncelleme 18:10 | 19 Mayıs 2019
ispanya Quique Setien real betis Real Madrid
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