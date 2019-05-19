SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Dev maçta ilk gol geldi! Emre Belözoğlu çıktı...
Real Betis, Quique Setien’i kovdu!
İspanya La Liga

Real Betis, Quique Setien’i kovdu!

İspanya La Liga'da sezonu 10. sırada tamamlayan Real Betis'te teknik direktör Quique Setien, görevinden alındı!

19 Mayıs 2019 17:55

İspanya La Liga ekibi Real Betis’te teknik direktör Quique Setien’in görevine son verildi.

Real Betis Kulübü, La Liga’nın son haftasında Real Madrid’i deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından İspanyol teknik direktör Setien ile yolların ayrıldığını duyurdu.

La Liga’da bu sezon 14 galibiyet, 8 beraberlik, 16 mağlubiyetle 50 puan toplayan Real Betis, 10. sırada yer aldı. İspanya Kral Kupası yarı finalinde Valencia’ya elenen Real Betis, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise Rennes’i geçememişti.

Setien, 2017’de göreve geldiği Real Betis’i ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne taşımıştı.

19 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Real Madrid 0-2 Real Betis İspanya La Liga`da kötü bir sezon geçiren ve şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Real Madrid, son hafta maçında sahasında ağırladığı Real Betis`e 2-0 mağlup oldu ve sezonu yenilgiyle tamamladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:56 | 19 Mayıs 2019
ispanya la liga Quique Setien real betis
YAKINDAKİ MAÇLAR
Akhisarspor
Bugün - 16:00
2
-
2
Kayserispor
Bursaspor
Bugün - 16:00
0
-
0
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
33 20 69
2 Galatasaray
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR