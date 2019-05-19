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Nagatomo’nun minik oğlu maça Atatürk tişörtüyle geldi
Galatasaray

Nagatomo’nun minik oğlu maça Atatürk tişörtüyle geldi

Galatasaray Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılı tribünlerde çok dikkat çeken bir detay vardı. Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'nun minik oğlu stada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı nedeniyle Atatürk tişörtüyle geldi.

19 Mayıs 2019 18:58

Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Tribünleri hınca hınç dolduran sarı kırmızılı taraftarların arasında çok dikkat çeken bir minik vardı.

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo’nun minik oğlu, 19 Mayıs nedeniyle Atatürk tişörtü giydirilerek stada getirildi. Annesiyle birlikte tribündeki yerini alan minik taraftar herkesin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan bu fotoğrafta Japon ailenin duyarlılığına dikkat çekildi.

Son güncelleme 19:36 | 19 Mayıs 2019
Yuto Nagatomo
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
33 20 69
2 Galatasaray
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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