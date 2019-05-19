Nagatomo’nun minik oğlu maça Atatürk tişörtüyle geldi

Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Tribünleri hınca hınç dolduran sarı kırmızılı taraftarların arasında çok dikkat çeken bir minik vardı.

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo’nun minik oğlu, 19 Mayıs nedeniyle Atatürk tişörtü giydirilerek stada getirildi. Annesiyle birlikte tribündeki yerini alan minik taraftar herkesin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan bu fotoğrafta Japon ailenin duyarlılığına dikkat çekildi.