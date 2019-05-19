Mustafa Cengiz: Üç korner bir penaltıydı, şimdi üç gol bir penaltı oluyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala garantiledikleri şampiyonluğu Galatasaraylılar Derneğinde kutladı. Mustafa Cengiz, iptal edilen iki gollerinin sorulması üzerine, “Çocukluğumu hatırladım. Üç korner bir penaltıydı, Şimdi üç gol bir penaltı oluyor” dedi.

Başkan Mustafa Cengiz, Levent’teki dernek binasının girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, “Ligde mücadele eden 17 rakibimize de saygılarımı iletiyorum. Büyük bir mücadele yaptık. Onların da verdiği emeklere teşekkür ediyorum. Başakşehir’i de tebrik ediyorum. Kıran kırana bir maç oldu. Onlar da Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, ülkemizi gururlandırırlar” diye konuştu.

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“MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ”

Galatasaray Kulübü Başkanı olarak başarılarının devamını dilediğini aktaran Mustafa Cengiz, “Mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah 3. kupayı da alırız. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde bayrağı Türk milleti adına en yukarılara taşır ve dikeriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcuları kutlayarak, “Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bütün ekibine, futbolculara tek tek teşekkür ediyorum. Ölümüne mücadele ettiler. Hatta sahada ayaklarını bırakanlar oldu. Bugün de öyle bir mücadele verdiler. Başta Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay kardeşim olmak üzere bütün yönetici kardeşlerimi tebrik ediyorum. Büyük mücadele verdiler” şeklinde görüş belirtti.

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“TARAFTARIN GÜCÜNÜ BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ”

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı’nda oluşturduğu atmosfere değindi.

Maçın 1-0’dan çevrilmesinde taraftarın etkili olduğunu anlatan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

“Bugün taraftarın gücünü bütün dünya gördü. Taraftarın nasıl maç çevirdiğini gösterdiler. 2-0’dan 2-1 olsaydı buruk bir sevinç olacaktı ama 1-0’dan geri dönüş yapmamız hem taraftarı hem de camiayı birbirine bağlayan çok önemli bir tılsım, ruh ve kıvılcım. Futbolculara ve taraftara çok teşekkür ediyorum.”

Kupayı bugün kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını vurgulayan Cengiz, “İsterdim. Federasyonla görüşmeler yaptık ama mümkün olmadığını söylediler. İnşallah önümüzdeki hafta geçen yıl olduğu gibi taraftarımızla o kupayı kaldıracağız. Taraftarımızın sevinmesini ve ölçülü bir şekilde kutlamasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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