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Son Dakika: Dev maçta ilk yarıda tek gol!
Mesut Bakkal: ‘Malatya’yı yenip beklemekten başka çaremiz yok’
Bursaspor

Mesut Bakkal: ‘Malatya’yı yenip beklemekten başka çaremiz yok’

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

19 Mayıs 2019 18:59

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Kendi sahamızda çok büyük bir fırsat kaçırdık. Kaçan penaltı var. Verilmeyen goller var. Şimdi seyrettim. Aytaç'ın pozisyonu kesin penaltı. Antalya'ya giderken herkes umutsuzdu. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Son maçta Malatya'yı yenmemiz gerekiyor. Diğer takımların sonuçlarının ne olacağını kimse kestiremiyor. Çok stres var. Daha da üretken olmamız lazım. Söylenecek bir şey yok. Seyirciye teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir coşku vardı. Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok” dedi.

19 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-0 Göztepe | Süper Lig 33. hafta Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Bursaspor sahasında Göztepe`yi ağırladı. Kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesi 0-0 sona ererken konuk ekip Göztepe`nin iki golü `VAR` kararıyla iptal edilirken İzmir temsilcisi bir de penaltı kaçırdı. Bu sonuçla kümede kalma savaşı son haftaya kaldı. İşte maçtan detaylar... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:59 | 19 Mayıs 2019
bursaspor mesut bakkal
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
33 20 69
2 Galatasaray
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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