Messi değil Abdülkadir

MAÇTAN önce Şenol Güneş'in yaşadığı mutluluğu dile getirelim. Sayısız başarılar kazandığı memlekmetindeki en büyük spor kompleksine adını vermiş olmanın gururuyla Şenol Güneş sahaya çıktı.

GEÇEN hafta yazmıştım ‘Abdülkadir Ömür, Messi'nin kasetlerini izleyip aynı onun stilinde oynamalı' diye. Ve bu hafta gördük ki Abdülkadir, isterse Messi'nin stilinde oynayabiliyor. Enerjisini ofansa yöneltip hücum hattının sağ tarafından sol ayağıyla takımını atağa kaldırdığı zaman, yeteneği ve yaratıcılığıyla bitiremeyeceği defans yok. Ve aynı şekilde Yusuf Yazıcı da olağanüstü yetenek. Attığı paslarla, enerjisiyle, golleriyle, takımı ateşlemesiyle ve lider karakteriyle Yusuf çok önemli. Bu iki futbolcunun sadece Trabzonspor'u değil en az 10 yıl milli takımımızı taşıyabilecek düzeyde olduğu ortada.

BU akşamki galibiyet tamamıyla ikisinin yaratıcılığıyla kazanıldı. Uğurcan'ın kalede müthiş performansını unutmayalım.

BEŞIKTAŞ, bu müsabakada Trabzonspor'un özellikle orta saha ve forvet hattındaki pas trafiğini engelleyemedi. Ve rakibine orta sahada baskı ve pres konusunda hiç başarılı olamadı. Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın motivasyonu çok düşüktü. Saha içerisinde tam kapasitelerini ortaya koyamadılar. Kaybedilen G.Saray müsabakasından sonra şampiyonluk iddiası bir hayli azalan Beşiktaş yeterince kazanmak istemediği bir maçı haliyle kaybetti.

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