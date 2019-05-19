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MAÇ SONUCU | Real Madrid 0-2 Real Betis
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Real Madrid 0-2 Real Betis

İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Real Madrid, son hafta maçında sahasında ağırladığı Real Betis'e 2-0 mağlup oldu ve sezonu yenilgiyle tamamladı.

SKOR DIŞ HABER 19 Mayıs 2019 15:21

İspanya La Liga’da bu sezon kabus gibi bir sezon geçiren Real Madrid, son hafta maçında da Real Betis’e 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle geçilirken 61. dakikada Loren Moron’un attığı golle konuk ekip Real Betis 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 75. dakikasında Jese Rodriguez’in attığı gole maçın skorunu 2-0 olarak belirlerken Real Madrid taraftarı önünde sezonu yenilerek tamamlamış oldu.

Bu sonuçla 68 puanda kalan Real Madrid sezonu 3. sırada tamamlarken Real Betis ise 50 puanla ligin orta sıralarında yer aldı.

Ligi 21 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Real Madrid, 1990-91, 1993-94, 1995-96 ve 1998-99 sezonlarında olduğu gibi 12 yenilgi alarak kulüp tarihinin en kötü istatistiğini egale etti.

Bu sezon resmi maçlardaki mağlubiyet sayısı 18’e çıkan Real Madrid, 1984-85 sezonunda 19 karşılaşma kaybederek tarihinin bu alandaki en kötü performansını yakalamıştı.

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Son güncelleme 16:11 | 19 Mayıs 2019
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