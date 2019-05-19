MAÇ SONUCU | Akhisarspor Kayserispor 2-2 | Bir puan son dakikada geldi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Akhisarspor, iki kez öne geçtiği karşılaşmada 1 puana razı oldu. Avrupa’ya katılma mücadelesi veren Kayserispor, Akhisarspor deplasmanından uzatmada bulduğu golle 2-2 berabere dönmeyi başardı.

Akhisarspor’un gollerini 37. dakikada Adrien Regattin ve 80. dakikada Elvis Manu kaydetti. Kayserispor’un gollerini ise 61. dakikada Artem Kravets ve uzatma dakikalarında Asamoah Gyan kaydetti.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Musa, Caner, Kadir, Rotman, Serginho, Regattin (Manu dk. 69), Eray (Sissoko dk. 65), Barbosa, Cikalleshi (Bokila dk. 89)

Yedekler: Halil, Aykut, Zeki, Ali Kaan, İlke, Doğukan

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer, Levent, Kucher, Sakıb (Emre dk. 86), Tiago Lopes, Hüseyin (Gyan dk. 46), Şamil, Deniz, Chery, Nurettin (Varela dk. 78), Kravets

Yedekler: Vedat, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Regattin (dk. 38), Manu (dk. 80) (Akhisarspor), Kravets (dk. 61), Gyan (dk. 90 +3) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Tiago Lopes, Kucher, Levent (İstikbal Mobilya Kayserispor), Musa, Manu, Serginho (Akhisarspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

6′ Kravets’in ara pasında topla buluşan Deniz Türüç’ün sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

20′ Akhisarspor gole yaklaştı. Barbosa’nın ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Eray Ataseven, kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kaldı. Eray Ataseven’in aşırtma vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

23′ İstikbal Mobilya Kayserispor etkili geldi. Şamil Çinaz’ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chery, kaleci Fatih Öztürk’ü de çalımladıktan sonra şutunu çekti, araya giren Caner Osmanpaşa, topu çizgiden çıkardı.

GOL! 37′ Akhisarspor öne geçti. Eray Ataseven’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kadir Keleş’in yerden içeriye ortasında Regattin, altıpas önünde meşin yuvarlağa dokundu. Top ağlara gitti: 1-0

40′ Barbosa’nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Muammer Yıldırım, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50′ Tiago Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Gyan'ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

52′ Akhisarspor atağında sağ kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Serginho'nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

53′ Akhisarspor savunması içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kravets'in çektiği şut yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

60′ Sol kanattan Barbosa'nın pasında ceza yayı üzerindeki Cikalleshi bekletmeden topu arkadaşı Serginho'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top direğin hemen üstünden auta gitti.

GOL! 61′ Sakıb'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Kravets'in yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in yanından ağlarla buluştu. 1-1

GOL! 80′ Barbosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Manu, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

83′ Tiago Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Gyan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

84′ Barbosa'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Sissoko'nun vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı çeldi. Bir kez daha topu önüne alan Sissoko'nun şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

85′ Chery'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

GOL! 90+3′ Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası yakınlarında Kucher'in önünde kaldı. Kucher'in sert şutunda meşin yuvarlak altıpas içerisinde Gyan'a çarparak ağlarla buluştu. 2-2