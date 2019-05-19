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Lamar Odom’dan tarihi itiraf! Uyuşturucu testinden kaçmak için…
NBA

Lamar Odom’dan tarihi itiraf! Uyuşturucu testinden kaçmak için…

Amerikan basketboluna damga vuran Lamar Odom, yakın zamanda Darkness to Light isimli otobiyografisinde uyuşturucu testinden geçmek için yaptığı akıl almaz yöntemi paylaştı.

SKOR DIŞ HABER 19 Mayıs 2019 09:59

Son dönemde birçok sporcunun adı doping ve uyuşturucu ile gündeme geliyor… Bu isimlerden sonuncusu ise bir dönem Amerikan basketboluna damga vuran Lamar Odom. Yakın zamanda Darkness to Light isimli otobiyografi kitabı piyasaya çıkan Odom uyuşturucu testinden geçmek için yaptığı akıl almaz yöntemi paylaştı.

Odom, 2004 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda yer alacak ABD takımına girmek için “sahte penis” kullandığını itiraf etti. ABD’nin çok satan magazin dergilerinden People dergisi kitaptan bir bölümü özel bir izinle kullanırken, Odom’un, “ABD takımına seçildikten sonra Olimpiyat yetkilileri doping ve uyuşturucu testinden geçmemin gerektiğini söyledi ve ben de çok panik oldum. Birkaç gün içinde bir yetkilinin evime gelerek numune alacağını öğrendim ama o testi geçmem imkansızdı. Zira ben o yaz her gün esrar kullanıyordum” sözlerine yer verildi.

Odom o gün yaşadıklarını, “İnternetten sahte penis diye arama yaptık ve farklı araştırmalarda böyle bir doping testini geçmek için faydalı olduğunu öğrendik. Protez penis satın aldık ve bir antrenörümden idrar numunesi alarak bunun içine doldurduk” sözleriyle anlattı.

NBA şampiyonluğu da bulunan Odom, “Yetkili gelince fermuarımı açtım ve sahte penisi çıkararak idrar örneği verdim. Daha sonra yapılan testlerde sonuç temiz çıkınca, takıma dahil edildim” dedi. Fakat altın madalya umutlarıyla Olimpiyat Oyunları’na katılan Odom’un takımı, yarı finalde Arjantin’e yenildi. ABD milli takımı daha sonra Litvanya’yı yenerek ancak bronz madalya alabildi.

Son güncelleme 10:03 | 19 Mayıs 2019
Lamar Odom NBA Uyuşturucu testi
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