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Konya’daki şampiyonluk kutlamasında gerginlik
Galatasaray

Konya’daki şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Konya'da şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarına Konyaspor taraftarı saldırmak istedi. Taraftar liderleri ve polisin müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

19 Mayıs 2019 23:05

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Galatasaray taraftarı kentin en işlek bölgesi olan Zafer Meydanı’nda toplandı. Taraftar meşale ve davul eşliğinde şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Ardından Galatasaray taraftarı kentte yürüyerek tur attığı sırada, Atiker Konyaspor taraftarıyla karşılaştı.

Yeşil-beyazlı taraftar, sarı- kırmızılı taraftara saldırmak istedi. Çıkan gerginlikle bir kaç kişi kavgaya tutuştu. Gerginlik taraftar liderleri ve polisin müdahalesiyle sona erdi. Galatasaray taraftarı daha sonra kutlamalara devam etti. 19 Mayıs 2019 Abdullah Avcı`dan Fatih Terim`e olay sözler: Delikanlı adam devam eder Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında yaşanan her iki takımın kulübesinin arasındaki gerginlik için sert ifadeler kullandı. Avcı, Fatih Terim için çok sert sözler söyledi! İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 23:05 | 19 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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