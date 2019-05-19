Konya’daki şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Galatasaray taraftarı kentin en işlek bölgesi olan Zafer Meydanı’nda toplandı. Taraftar meşale ve davul eşliğinde şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Ardından Galatasaray taraftarı kentte yürüyerek tur attığı sırada, Atiker Konyaspor taraftarıyla karşılaştı.

Yeşil-beyazlı taraftar, sarı- kırmızılı taraftara saldırmak istedi. Çıkan gerginlikle bir kaç kişi kavgaya tutuştu. Gerginlik taraftar liderleri ve polisin müdahalesiyle sona erdi. Galatasaray taraftarı daha sonra kutlamalara devam etti. Abdullah Avcı`dan Fatih Terim`e olay sözler: Delikanlı adam devam eder Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında yaşanan her iki takımın kulübesinin arasındaki gerginlik için sert ifadeler kullandı. Avcı, Fatih Terim için çok sert sözler söyledi! İlgili Haberi Oku

Galatasaray`da müthiş sezonun hikayesi ve şampiyonluk sevinci! Galatasaray, Süper Lig`de 8 puan geriden gelerek şampiyonluk kupasına uzandı. Seyircisi önünde Medipol Başakşehir`i devirerek 22.kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray`ın müthişbaşarısının detaylarını ve maç sonu yaşananları sizler için derledik... İlgili Haberi Oku