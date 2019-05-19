Konya’daki şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Galatasaray taraftarı kentin en işlek bölgesi olan Zafer Meydanı’nda toplandı. Taraftar meşale ve davul eşliğinde şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Ardından Galatasaray taraftarı kentte yürüyerek tur attığı sırada, Atiker Konyaspor taraftarıyla karşılaştı.
Yeşil-beyazlı taraftar, sarı- kırmızılı taraftara saldırmak istedi. Çıkan gerginlikle bir kaç kişi kavgaya tutuştu. Gerginlik taraftar liderleri ve polisin müdahalesiyle sona erdi. Galatasaray taraftarı daha sonra kutlamalara devam etti.