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Kompany, Manchester City’den ayrılıyor
İngiltere Premier Lig

Kompany, Manchester City’den ayrılıyor

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany'nin, kaptanlığını yaptığı İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'den ayrılacağı açıklandı.

19 Mayıs 2019 11:53

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Watford’ı 6-0 yendikleri İngiltere Federasyon (FA) Kupası finali, Kompany’nin 11 yıllık Manchester City kariyerinin son maçı oldu.

Anderlecht ve Hamburg’da geçen üçer sezonun ardından 2008 yazında Manchester City’ye transfer olan Belçikalı milli stoper, 2011-12 sezonunda kaptanlığa getirildi.

33 yaşındaki Kompany, 360 maça çıktığı ve 20 gol attığı Manchester City formasıyla 4 İngiltere Premier Lig, 2 FA Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

18 Mayıs 2019 FA Cup Manchester City`nin! City tarihte bir ilke imza attı! FA Cup Finali`nde Manchester City, Watford`u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Pep Guardiola`nın öğrencileri bu sezon İngiltere`deki dört büyük kupayı da müzesine götürerek tarihte bir ilke imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:53 | 19 Mayıs 2019
ingiltere Manchester City Vincent Kompany
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