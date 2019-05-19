İsmail Çipe kimdir? Galatasaray Başakşehir maçının olay adamı…

Galatasaray Başakşehir maçında çıkan olaylar başta sosyal medya olmak üzere geniş kitleler tarafından merak konusu oldu. Maç sırasında rakibi Adebayor’u iten İsmail Çipe rakip taraftarların tepkisini çekti. Peki İsmail Çipe kimdir, kaç yaşında?

İSMAİL ÇİPE KİMDİR? İSMAİL ÇİPE KAÇ YAŞINDA?

5 Ocak 1995 doğumlu olan İsmail Çipe, futbola 2008 yılında Hatayspor’da başladı. 3 yıl Hatay’da forma giyen İsmail, 2010 yılında Galatasaray’ın altyapısına katıldı. 2014 yılında 19 yaşında profesyonel sözleşmeye imza atan İsmail, zaman zaman A takımla idmanlara çıksa da kalıcı olmayı başaramamıştı. 2016 yılında Bakspor’a, 2017 yılında Karagümrük’e, 2018 yılında ise Tuzlaspor’a kiralanan İsmail, Eray İşcan’ın takımdan gönderilmesinin ardından Muslera’nın yedeği olarak takımda tutuldu.

Galatasaray-Başakşehir maçında gol geldi, kavga çıktı! Spor Toto Süper Lig`in şampiyonluk maçında Medipol Başakşehir`in golü bulmasıyla saha bir anda karıştı. Gole sevinen Başakşehirli futbolculara tribünlerden yabancı madde yağarken iki takım oyuncuları arasında büyük gerilim yaşandı. İşte detaylar... İlgili Haberi Oku