SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ve ŞAMPİYON GALATASARAY!
İrem Yaman dünya şampiyonu! Tarihe geçti
Diğer Sporlar

İrem Yaman dünya şampiyonu! Tarihe geçti

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden milli sporcu, altın madalya kazandı. İram Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

19 Mayıs 2019 22:01

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı. 23 yaşındaki İrem Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti.

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni’yi 9-1, üçüncü turda Özbek Feruza Sadikova’yı 28-9 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo’yu 3-2 mağlup eden milli tekvandocu, yarı finalde Fransız Magda Wiet-Henin’i uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

İrem Yaman, SKOR’dan Metin Aktaşoğlu’na özel röportaj vermişti:

Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti.

İrem Yaman, 2015’te Rusya’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı.

Son güncelleme 22:05 | 19 Mayıs 2019
İrem Yaman
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 19:00
1
-
1
Caykur Rizespor
Galatasaray
Bugün - 19:00
2
-
1
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR