Hikmet Karaman: ‘İyi bir maç oldu…’

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İyi bir maç oldu. Oynamayan oyuncuların oynaması bizim için son derece sevindirici” dedi. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bugün, oynamayan oyuncularımıza ve genç oyuncularımıza şans vermeye çalıştık. Maçın ilk 20 dakikası bizim kontrolümüzde geçen, oyuncuların zevk aldığı bir oyundu. Ancak golü yedikten sonraki bölümde iyi oynamadık. İkinci yarıda birçok gol şansımız vardı. Kaleci Fatih'in iyi oynadığı bir bölümdü. İyi bir maç oldu. Uzun bir aradan sonra oynamayan oyuncuların oynaması bizim için son derece sevindirici. Akhisar'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum” dedi. MAÇ SONUCU | Akhisarspor Kayserispor 2-2 | Bir puan son dakikada geldi Ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile Avrupa`ya gitme mücadelesi veren Kayserispor arasındaki maç berabere sona erdi. İlgili Haberi Oku