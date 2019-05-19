Gençlerbirliği, kupayı İlhan Cavcav’ın mezarına götürdü

Gençlerbirliği, ligin son haftasında oynadığı Adana Demirspor maçı sonrası aldığı ikincilik kupasını, 2017 yılında vefat eden kulübün onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın mezarına götürdü. Kabri başında Kur’an-ı Kerim ve dualar ile anılan İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav ve futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

MURAT CAVCAV: ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ

Acısıyla tatlısıyla uzun bir sezon yaşadıklarını ifade eden Başkan Murat Cavcav, “Herkes başka ben başka yaşadım bu dönemi. Ama birlik ve beraberlik içerisinde layık olduğumuz Süper Lig'e çıkmayı Allah bizlere nasip etti. Bu konuda emeği geçen tüm oyuncu grubuma, teknik direktörüme, tüm çalışanlarıma, bizi yalnız bırakmayan taraftarımızdan, yöneticilerimizden ve burada bizlerle birlikte olup dua edenlerden Allah razı olsun diyorum. Önümüzdeki sezon iyi bir takım kuracağız. Bunun hazırlıklarına şimdiden başladık. Aynı yerlere tekrar düşmek istemiyoruz. Babama söz vermiştim. Kupayı buraya getirdiğim için onun huzuru içerisindeyim. Başkanımızın adının verildiği sezonda küme düşmüştük. Bunun acısı beni çok ayrı üzmüştür. Allah nur içinde yatırsın mekanı cennet olsun” dedi.

SELÇUK ŞAHİN: SÖZÜ TUTMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Geçen sene küme düştükten sonra kötü bir gün yaşadıklarını söyleyen Kaptan Selçuk Şahin, “Daha sonra buraya gelerek başkanımıza Süper Lig'e çıkma sözü vermiştik. Bir sene boyunca uğraştık, emek verdik. Sonuçta kupayı aldık. Bugün de sözümüzü yerine getirme adına başkanımızın kabrini ziyaret ettik. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bir daha böyle kötü günler yaşamayız. Camia olarak hak etmediğimiz bir seneydi geçen sene ama bu sene bir diriliş göstererek tekrardan lige çıktık. Süper Lig'de kalıcı olmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağımıza başkanımızın huzurunda söz veriyoruz. Umarım seneye de çok başarılı bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

AHMET OĞUZ: AVRUPA’YA OYNAYAN BİR TAKIM İZLETMEK İSTİYORUZ

Geçtiğimiz sezon küme düşmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Ahmet Oğuz şöyle konuştu; “Bu sene ise Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz düştüğümüz zaman bir söz vermiştik. O sözü gerçekleştirdik ve kupayı başkanımızın kabrine getirdik. Buranın altyapısından yetişen bir futbolcuyum. Bunu da boynumun borcu olarak biliyorum. Seneye ligde kalıcı bir takım olduktan sonra Avrupa'ya oynayan bir Gençlerbirliği'ni izletmek istiyoruz. Onun içinde çok çalışacağız. Başkanımın kabrinde söz veriyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.”