Galatasaray’ın yıldızı Sofiane Feghouli: ‘Allah’a teşekkür ederim’

Sofiane Feghouli, takımının Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek şampiyon olduğu müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. “Şampiyon oldunuz, nasıl hissediyorsun?” sorusuna Feghouli, “Elhamdülillah. Çok mutluyum. Uzun sezon, zor sezon. Çok mutluyum” yanıtını verdi.

‘ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM’

Maçta takımının ilk golünü atmasıyla ilgili olarak Feghouli, “Çok şanslı bir adamım. Tüm Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. Allah’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den şampiyonluk sonrası ilk sözler! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluk sonrası GS TV yayınında konuştu. Terim, Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil. Kaybettiğimizde baskı olmayan, maddi sorunları olmayan bir yerde çalışmıyoruz dedi. İlgili Haberi Oku