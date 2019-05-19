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Galatasaray’dan Başakşehir maçına saatler kala olay Ali Palabıyık paylaşımı
Medipol Başakşehir

Galatasaray’dan Başakşehir maçına saatler kala olay Ali Palabıyık paylaşımı

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçıyla sezonun şampiyonu belli olacak. Kritik maç öncesinde mücadelenin VAR hakemi Ali Palabıyık olurken sarı kırmızılı kulüpten olay yaratan bir paylaşım geldi.

SKOR DETAY HABER 19 Mayıs 2019 14:01

Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da Ali Palabıyık’ın VAR hakemi olarak atanması tepkiyle karşılandı.

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak kritik mücadelede kazanan ekip şampiyonluğunu ilan edecek. Maça saatler kala karşılaşmada VAR odasında Ali Palabıyık’ın görev alacağının açıklanmasının ardından sarı kırmızılı kulüpten ses getiren bir paylaşım yapıldı.

Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalan ve kötü yönetim sergilediği gerekçesiyle Galatasaray camiasının tepkisini toplayan Palabıyık’ın, derbide verdiği kararların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Galatasaray Kulübü daha önce maç görüntülerini sosyal medya hesabında kullandığı için yayıncı kuruluş tarafından telif hakları nedeniyle cezalandırılmıştı.

İşte Galatasaray’dan ‘#KON2ANTRA2YON’ etiketiyle yapılan o paylaşım;

19 Mayıs 2019 Emre Belözoğlu, Galatasaray maçı kadrosuna alındı Medipol Başakşehir`de sakatlığı bulunan ve hafta boyunca yapılan idmanlarda yer alamayan kaptan Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:04 | 19 Mayıs 2019
galatasaray Medipol Başakşehir
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