Galatasaray’da bu kez serbest vuruş krizi! Belhanda ve Selçuk…

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada serbest vuruş krizi yaşandı. Daha önce Diagne ve Sinan Gümüş ile Selçuk İnan arasında yaşanan penaltı krizlerine benzeyen bir kriz bu kez serbest vuruşta yaşandı.

Akhisarspor Galatasaray maçında penaltı krizi! Fatih Terim, Selçuk İnan atsın dedi, Mbaye Diagne attı, kaçırdı! Akhisarspor Galatasaray maçında Galatasaray`ın 65`te kazandığı penaltıda topun başına Mbaye Diagne geçti. Fatih Terim`in Selçuk İnan kullansın yönündeki talimatını dinlemeyen Diagne`nin vuruşunu Akhisarspor kalecisi Fatih kurtardı. Akıllara geçen hafta yaşanan penaltı krizi geldi. İlgili Haberi Oku

Karşılaşma 2-1 Galatasaray’ın üstünlüğü ile devam ederken kazanılan bir serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan ve Belhanda geldi. Selçuk İnan tam vuruşu yapmaya hazırlanırken Belhanda takım arkadaşını arkadan itti. Bunun üzerine Selçuk İnan, sitem ederek topun başından uzaklaştı. Ancak Selçuk İnan’ı iten Belhanda da önce yedek kulübesine bir şeyler söyledi sonra da sinirlerek topun başından uzaklaştı.

İki futbolcunun da topun başından uzaklaşmasının ardından Feghouli topun başına geldi. Ancak Selçuk İnan, uzaklaştığı topa yeniden hareketlendi ve vuruşu kullanmak için hazırlık yaptı. Medipol Başakşehir futbolcularının itiraz ettiği durum sonrası Selçuk İnan, Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra topun başında yalnız kalan Selçuk İnan’ın vuruşunda top, direğe çarparak auta çıktı.

Galatasaray-Başakşehir maçında gol geldi, kavga çıktı! Spor Toto Süper Lig`in şampiyonluk maçında Medipol Başakşehir`in golü bulmasıyla saha bir anda karıştı. Gole sevinen Başakşehirli futbolculara tribünlerden yabancı madde yağarken iki takım oyuncuları arasında büyük gerilim yaşandı. İşte detaylar... İlgili Haberi Oku