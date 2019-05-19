Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den şampiyonluk sonrası ilk sözler!

Galatasaray, Medipol Başakşehir’i geri düştüğü maçta 2-1 yenerek 22. şampiyonluğa ulaşırken maç içinde tribüne gönderildiği için yayıncı kuruluşa açıklama yapamayan Fatih Terim, GS TV yayınına katıldı. Terim önemli açıklamalarda bulundu ve şampiyonluğu tüm Galatasaray camiasına armağan etti.

‘Alnımızın akıyla…’

Terim, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda şampiyon olmak büyük anlam ve önem taşıyor. Galatasaray camiasına armağan olsun. Çok güzel bir şampiyonluk. İleri ki günlerde uzun uzun konuşuruz. Alnımızın akıyla hak ettiğimiz şampiyonluk. Büyük takım refleksi gösterdik. Krizler, kaoslar, hepsini geçiştirdik. Başkanımıza, yöneticilerimize, Florya’da çalışanlarımıza, futbolcularımıza, teknik heyetimize, ailelerimize, herkese teşekkür ederim. Rahmetli babacığıma gideceğim. O da görse çok mutlu olurdu” dedi. Fatih Terim`den rekor üstüne rekor! Spor Toto Süper Lig`de mutlu sona ulaşan Galatasaray`da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu 8`e çıkardı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray`ın başında 19. kupasını elde etti. Terim ayrıca üç farklı sezonda hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu yaşayan ilk teknik adam oldu. İlgili Haberi Oku

“Her şampiyonluk çok önemli, çok değerli. Dünyanın her tarafındaki Galatasaraylılara hayırlı olsun. Anneciğime, kız kardeşime, erkek kardeşime, tüm aileme selam gönderiyorum. Mutlu sona ulaştık, hak ettik. Allah’a şükür Haziran’da sezonu açmayacağız, dinleneceğiz” diyen Terim, “Ben ümidimi kaybedersem, oyuncularım ümidini kaybeder. Taraftar umudunu kaybeder, camia umudunu kaybeder. Bu bir büyük takım refleksidir. Büyük takımlarda çalışmak demek, ateşin içine kendini atmak demek” ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı`dan Fatih Terim`e olay sözler: Delikanlı adam devam eder Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında yaşanan her iki takımın kulübesinin arasındaki gerginlik için sert ifadeler kullandı. Avcı, Fatih Terim için çok sert sözler söyledi! İlgili Haberi Oku

‘Baskı’ göndermesi!

Fatih Terim, sezon içinde yaşadıkları zorluklar hakkında ise “Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil. Kaybettiğimizde baskı olmayan, maddi sorunları olmayan bir yerde çalışmıyoruz. Büyük takımların büyük dertleri olur. Ama mahcup olmadık” diye konuştu.

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak hakkında ise “Bir parantez de Abdurrahim Albayrak’a açmak istiyorum. Bizimle, takımla, her şeyle ilgilendi, ona da teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman mesajları ile destek oldu, ona da teşekkür ediyorum. Çalışan bütün profesyonellere teşekkür ediyorum” yorumunda bulundu. Galatasaray`da müthiş sezonun hikayesi ve şampiyonluk sevinci! Galatasaray, Süper Lig`de 8 puan geriden gelerek şampiyonluk kupasına uzandı. Seyircisi önünde Medipol Başakşehir`i devirerek 22.kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray`ın müthişbaşarısının detaylarını ve maç sonu yaşananları sizler için derledik... İlgili Haberi Oku