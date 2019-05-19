Galatasaray Medipol Başakşehir maçını Rıdvan Dilmen yorumladı: ‘Maç günü oynamaya karar vermiştir…’

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i konuk ettiği dev maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, “33. hafta puan puana… Averaj Galatasaray’dan yana… Beşiktaş kaybedince Şampiyonlar Ligi için başka bir takım iddiası kalmadı ve bu maç şampiyonluk maçına dönüştü. Emre Belözoğlu’nun maç günü oynamaya karar verdiğini düşünüyorum. Emre ile oynarken 1-0 olunca, Başakşehir’in oyunu olumsuz etkilendi” dedi. CANLI YAYIN | Galatasaray Medipol Başakşehir maçı 0-1 (ilk yarı sonucu) Galatasaray Medipol Başakşehir maçını canlı olarak SKOR`dan takip edebilirsiniz... Süper Lig`de dananın kuyruğu kopuyor. 33.haftaya aynı puanda giren Galatasaray ve Medipol Başakşehir TT Arena`da şampiyonluk maçına çıkıyor. Bitime 1 hafta kala 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile aynı puana sahip averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir arasında oynanan maçı kazanacak takım, şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Başakşehir maçının canlı anlatımı dakika dakika SKOR`da olacak. Galatasaray Başakşehir maçınının canlı izle linki de haberimizde... İlgili Haberi Oku

Dilmen, “Galatasaray, Ndiaye olmadan pasları kesebilmek için 11 yapmış ama istediklerini yapamadılar. Fatih Terim kenarda devre olsun diye bekliyordu. Başakşehir maçı 1-0 tutabilir mi? Birçok maçta tuttu ama rakibi Galatasaray değildi. Galatasaray’da arzu var ama güven sorunu yaşanıyor. Fatih Terim mutlaka değişiklik yapacaktır.

Başakşehir, Galatasaray’a 6 korner verdi. Bu istatistiklerle maçı nasıl bitirebilirsiniz? Bu yaslanma penaltıya kadar gelirse, Galatasaray golü bulur gibi. Başakşehir ikinci golü bulursa G.Saray riskleri alır. Ancak öyle bir ihtimalde maçın dönmesi mümkün olmaz gibi. Maçın heyecanı yüksek ama oyun kalitesi düşük. Başakşehir şu dakikaya kadar Visca kozunu kullanamadı. Maçtan sonra neler konuşacağımızı merak ediyorum” ifadelerini kullandı. Galatasaray-Başakşehir maçında gol geldi, kavga çıktı! Spor Toto Süper Lig`in şampiyonluk maçında Medipol Başakşehir`in golü bulmasıyla saha bir anda karıştı. Gole sevinen Başakşehirli futbolculara tribünlerden yabancı madde yağarken iki takım oyuncuları arasında büyük gerilim yaşandı. İşte detaylar... İlgili Haberi Oku