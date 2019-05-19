Galatasaray Medipol Başakşehir maçını Rıdvan Dilmen yorumladı: ‘Maç günü oynamaya karar vermiştir…’

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i konuk ettiği dev maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, “33. hafta puan puana… Averaj Galatasaray’dan yana… Beşiktaş kaybedince Şampiyonlar Ligi için başka bir takım iddiası kalmadı ve bu maç şampiyonluk maçına dönüştü. Emre Belözoğlu’nun maç günü oynamaya karar verdiğini düşünüyorum. Emre ile oynarken 1-0 olunca, Başakşehir’in oyunu olumsuz etkilendi” dedi.
Dilmen, “Galatasaray, Ndiaye olmadan pasları kesebilmek için 11 yapmış ama istediklerini yapamadılar. Fatih Terim kenarda devre olsun diye bekliyordu. Başakşehir maçı 1-0 tutabilir mi? Birçok maçta tuttu ama rakibi Galatasaray değildi. Galatasaray’da arzu var ama güven sorunu yaşanıyor. Fatih Terim mutlaka değişiklik yapacaktır.
Başakşehir, Galatasaray’a 6 korner verdi. Bu istatistiklerle maçı nasıl bitirebilirsiniz? Bu yaslanma penaltıya kadar gelirse, Galatasaray golü bulur gibi. Başakşehir ikinci golü bulursa G.Saray riskleri alır. Ancak öyle bir ihtimalde maçın dönmesi mümkün olmaz gibi. Maçın heyecanı yüksek ama oyun kalitesi düşük. Başakşehir şu dakikaya kadar Visca kozunu kullanamadı. Maçtan sonra neler konuşacağımızı merak ediyorum” ifadelerini kullandı.