Galatasaray Medipol Başakşehir maçı incesi ‘Her şey çok güzel olacak’ ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratları

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında kazananın şampiyon olacağı Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde tribünler iki tezahüratla inledi. Önce hep bir ağızdan ‘Her şey çok güzel olacak’ şeklinde bağıran taraftarlar, daha sonra da ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırdı.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu’nda tüm tribünlere Türk bayrağı bıraktı. Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca “Atam izindeyiz”, “Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs’ta atılan adımlar”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun”, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır” ve “Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk” yazılı pankartları tribünde açtı.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakada Türk Telekom Stadyumu hınca hınç doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, bir grup Medipol Başakşehir taraftarı da deplasman tribününden takımını destekledi.

Nagatomo`nun minik oğlu maça Atatürk tişörtüyle geldi Galatasaray Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılı tribünlerde çok dikkat çeken bir detay vardı. Galatasaray`ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo`nun minik oğlu stada 19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı nedeniyle Atatürk tişörtüyle geldi. İlgili Haberi Oku