Galatasaray Başakşehir özet! Süper Lig’de şampiyon Galatasaray! (Maç özeti ve golleri)

Galatasaray Süper Lig’in 33. haftasında evinde ağırladığı Başakşehir’i 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Müthiş bir heyecana sahne olacak dev mücadelede 1 hafta kala 66 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray ve aynı puana sahip averajla ikinci sırada bulunan Başakşehir şampiyonluk maçına çıktı. Maçın 17. dakikasında Başakşehir Rijad Bajic’in golü ile 1-0 öne geçti. Topu çizgiye kadar taşıyan Elia, penaltı noktasına ortaladı ve savunmanın arasından çok iyi yükselen Bajic, topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıya hızlı başlayan ekip Galatasaray oldu. Maçın 47. dakikasında Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda Feghouli çok iyi yükseldi ancak top direkten döndü. Direkten dönen topu mükemmel bir vuruşla tamamlayan Feghouli, kaleci Mert’i çaresiz bıraktı. Galatasaray ikinci yarıya adeta golle başladı. Cimbom’u öne geçiren gol ise 64. dakikada geldi. Younes Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kale dibinde Henry Onyekuru kafa vuruşuyla tamamladı ve Galatasaray’ı öne geçirdi. Maçta durum 2-1’e geldi. Mücadeleyi izleyemeyenler ise Galatasaray Başakşehir maçı özet görüntülerini ve gollerini arıyor…

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR ÖZET İZLE

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ŞOK SAKATLIK

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan kritik Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında ilk yarı bitmeden şok bir sakatlık yaşandı. Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 28. dakikasında Ryan Donk'un müdahalesiyle yerde kaldı ve yedek kulübesine “Beni değiştirin” şeklinde işaret yaptı.

Bunun üzerine Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nu oyundan alarak yerine Mossoru'yu sahaya sürdü.

Deneyimli futbolcu maça sakatlığından dolayı iğneyle çıkmıştı.

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GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDA “HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” TEZAHÜRATI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kazananın şampiyon olacağı Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde tribünler iki tezahüratla inledi. Önce hep bir ağızdan ‘Her şey çok güzel olacak' şeklinde bağıran taraftarlar, daha sonra da ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdı.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda tüm tribünlere Türk bayrağı bıraktı. Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca “Atam izindeyiz”, “Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun”, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır” ve “Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk” yazılı pankartları tribünde açtı.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakada Türk Telekom Stadyumu hınca hınç doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, bir grup Medipol Başakşehir taraftarı da deplasman tribününden takımını destekledi.