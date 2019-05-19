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Galatasaray Başakşehir maçının VAR’ı Ali Palabıyık
Futbol

Galatasaray Başakşehir maçının VAR’ı Ali Palabıyık

Süper Lig'in 33. haftasında kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının VAR'ı Ali Palabıyık oldu.

19 Mayıs 2019 12:39

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak ve kazananın şampiyon olacağı mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem’i de Ali Palabıyık oldu. Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

19 Mayıs 2019 Başakşehir`den Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım! Spor Toto Süper Lig`i 33. haftasında oynanacak Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Başakşehir sosyal medya hesabından `Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...` paylaşımı yapıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:39 | 19 Mayıs 2019
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1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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