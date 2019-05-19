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Son Dakika: Dev maçta ilk yarıda tek gol!
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Galatasaray-Başakşehir maçında gol geldi, kavga çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk maçında Medipol Başakşehir'in golü bulmasıyla saha bir anda karıştı. Gole sevinen Başakşehirli futbolculara tribünlerden yabancı madde yağarken iki takım oyuncuları arasında büyük gerilim yaşandı. İşte detaylar...

SKOR DETAY HABER 19 Mayıs 2019 19:28
Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlarken karşılaşmada gelen ilk gol sonrasında ortalık karıştı.
Başakşehir Riad Bajic'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken tribünlerden bir anda yabancı madde yağmaya başladı.
Korner bayrağının oraya giderek gol sevinci yaşamak isteyen Başakşehirli oyuncuların üzerine su şişesi yağdı.
Emre Belözolğlu'nun golden sonra topu tribünlere doğru vurması Galatasaraylı futbolcuların tepkisini çekerken iki takım oyuncuları arasında da gerilim yaşandı.
Öte yandan iki yedek kulübesinde yer alan oyuncular arasında da itişmeler olurken araya girenler sayesinde tansiyon düşürüldü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de tartışmalara dahil olduğu görüldü.
Yaşanan olaylar sonrasında oyun yaklaşık 6 dakika duraklarken Galatasaray'da İsmail Çipe ve Marcao sarı kart görürken Medipol Başakşehir'de ise Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic sarı kart gördü.
Son güncelleme 19:54 | 19 Mayıs 2019
galatasaray Medipol Başakşehir
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