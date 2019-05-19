Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Kritik mücadele hangi kanalda?

Süper Lig’in 33. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Sezon boyunca liderlik mücadelesi veren iki ekip bitime 1 hafta kala Türk Telekom Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. Kazanan tarafın son haftaya liderlik koltuğunda gireceği maçta iki takımın hedefi de mutlak galibiyet. Abdullah Avcı ve Fatih Terim'i de 5. kez karşı karşıya getirecek. İki teknik adam arasında bugüne kadar oynanan maçlarda galibiyet sayısı ve atılan gollerde eşitlik bulunuyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre Belözoğlu, Jojic, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Robinho

GS BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın 3 maçını yönetirken sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray’ın deplasmanda Antalyaspor’ 1-0 yendiği, Beşiktaş’a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1’lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çakır’ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başakşehir’in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü’nü 1-0’lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş’a 2-1’lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1’lik skorla puanları paylaştığı mücadeleyi yönetti.